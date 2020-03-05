2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet satışı başlıyor

İSTANBUL'un ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet satış süreci bugün UEFA.com üzerinden TSİ 16.00'da başlayacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü oynanacak finalin biletleri için başvurular 12 Mart 2020 Perşembe günü TSİ 16.00'ya dek sürecek.

UEFA tarafından yapılacak bilet satışı, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek. Bilet almaya hak kazanan futbolseverler başvurular bittikten sonra yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Taraftarlar giriş bilgileriyle başvurularının durumunu takip edebilecek.

Futbolseverler kişi başına en fazla iki bilet için başvurabilecek. Bilet alacak başvuru sahiplerinin kimlik bilgilerini sunması gerekiyor. Taraftarlar yaptıkları başvuruların sonuçları ile ilgili Mart ayı sonuna kadar e-posta ile bilgilendirilecek. Biletler en geç Mayıs ayı ortasına kadar kurye ile teslim edilecek.

UEFA tarafından geçen yılki UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle aynı tutulan bilet ücretleri kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:

- Kategori 4: 70 euro

- Kategori 3: 180 euro

- Kategori 2: 450 euro

- Kategori 1: 600 euro

- Engelli seyirci biletleri: 70 euro (Bir refakatçi bileti ücretsizdir).

Ayrıca UEFA.com'da final biletleri ile ilgili futbolseverler için sıkça sorulan sorular bölümü de bulunuyor