Doktor Oytun Erbaş'ın iddiası! Koronavirüs Türklere genlerinden dolayı bulaşmıyor

Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, koronavirüsün gen farkından dolayı Türklerde salgın yaratmadığını iddia etti.

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Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın iddiasına göre koronavirüsün gen farkından dolayı Asya ırkını daha çok etkiledi. Türkiye'ye bu salgın gelse en fazla 10-20 kişiyi etkiler. Erbaş'ın iddiasına göre bunun sebebi Türkiye’nin daha karışık genlere sahip olması. Türkiye'nin bu virüs salgınından çok az etkileneceğini dile getiren Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, şunları söyledi:



-“Koronavirüsün şu ana kadar yayılım bölgesi Wuhan ve çevresi yani Çin. Bu bölgedeki genetik kökeni ortak insanları yakalıyor. Bunlar daha çok sarı ırk ve kısa boylu insanlar. Yapılan çalışmalarda virüsün akciğerde tutunduğu protein Asya ırkında daha fazla. Beyaz ve siyah ırklarda ise 6’da 1 oranında daha az. Onun için buralarda görülse bile çok daha az görülecektir ve hafif geçecektir.

-Koronavirüs Türkiye’ye de gelebilir ama asla Çin’deki gibi salgın yapmaz. 10 vak'a, 20 vak'a olabilir. Bunu bilemeyiz. Onu gelince görürüz. Daha bir şey yok ortalıkta. Ama ben asla bir hızlı yayılım beklemiyorum. Burada gen farkı çok önemli. İki tane makale var bununla ilgili.

-İnsanların genetik özellikleri farklı olduğu için Asyalıları, beyaz ırkı ve siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz’den gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye’nin çok az etkileneceğini düşünüyorum“.



Kolonya taşıyın

Maske takmanın hastalığı engellemeyeceği hatta nemden dolayı daha fazla yakalanma riskine sahip olunacağını ifade eden Doç. Dr. Erbaş, şunları söyledi:



-“Bağışıklık sorunu olanlar eğer vak'a çıkarsa evden çıkmasınlar. El yıkaması çok önemli. Ben eskiden ellerimi 3-4 defa yıkarken şu anda 5-6’ya çıkardım. Yanımda kolonya alışkanlığı kazandım. Ellerimi yıkayamıyorsam bir kolonyadan geçiriyorum.

Maske daha çok hasta ediyor

-Maske takmaya gerek yok. Çünkü maske nemle ıslanıyor. Virüs üstünde daha çok birikir. Maske bırakın önlemeyi hasta olmayı bile kolaylaştırabilir. Virüsün bulaştığı 3 yer var. Göz, burun ve ağız. Paniğe gerek yok. Önemli olan akılcı olmak. Ben bazen görüyorum. Çok fazla miktarda ‘vaka çıksa’ diye bir hazırlık var. İnşallah Sars gibi olur ve bu ülkeye uğramaz. Biz de koronavirüsten hiç üzülmeyiz“.