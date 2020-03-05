İdlib zirvesi öncesi Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Cephe hattında düzenlemeye gidilecek

Rus askeri uzman Vladimir Yevseyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova’da yapacakları İdlib görüşmesinde iki ülke arasında yeni bir anlaşmanın imzalanabileceğini belirtti.

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Rusya BDT Ülkeleri Enstitüsü Avrasya Entegrasyonu ve Şanghay İşbirliği Örgütü Geliştirme Bölümü Başkanı Vladimir Yevseyev, Putin ile Erdoğan arasında bugün yapılacak görüşmenin neticeleri konusunda değerlendirmede bulundu.

Cephe hattında düzenlemeye gidilecek

Görüşmede iki ülke arasında büyük ihtimalle yeni bir anlaşma imzalanacağını söyleyen Yevseyev, “Yeni anlaşma şimdilerde mevcut olan cephe hattı konusunda düzenlemeye gitmeye yönelik olacaktır. Yani Serakib kenti ve Şam ile Halep’i bağlayan karayolu Suriye hükümetinin kontrolünde kalacaktır” diye konuştu.

İki ülke arasında yeni bir anlaşma tarafları belli başlı zorluklardan kurtaracak.

"İkili işbirliği yeniden tesis edilecek"

Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyelerin gerçekleştirildiği Haseke vilayeti konusunda etkileşim kurmaya devam ettiğini vurgulayan Yevseyev, ikili işbirliğinin tam anlamıyla yeniden tesis edileceğini, ancak tarafların mevcut zorlukların üstesinden birlikte gelmesi gerektiğini kaydetti.

"İki ülke Astana formatı çerçevesinde kalacaktır"

Yevseyev, sözlerini şöyle tamamladı: Türkiye ve Rusya arasında bu tür zorluklar yaşanmasına rağmen, engelleri başarıyla aşıyorlar, iki taraf Suriye görüşmeleri konusunda Astana formatı çerçevesinde kalacaktır. Bu format sayesinde İdlib vilayetinin büyük kısmı İslamcıların elinden alındı, stratejik Halep-Şam yolu kurtarıldı. Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliği tam anlamıya yeniden tesis edilecektir.