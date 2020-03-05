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Erdoğan-Putin zirvesi öncesi ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Kremlin'de yapılacak İdlib zirvesi öncesi ABD'den çarpıcı açıklamalar yapıldı. Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "S-400'ler çok ciddi bir endişe yaratıyor" diye konuştu.

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 İdlib'de Esed rejim güçlerinin hava saldırısıyla 33 askerin şehit edilmesi sonrası gerilen Türkiye- Rusya ilişkilerinde ilk üst düzey temas bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'le Moskova'da İdlib'deki krizi görüşecek.

Kritik görüşme öncesi ABD'den yapılan S-400 açıklaması dikkat çekti.

Ciddi bir endişe yaratıyor

Geçtiğimiz pazar akşam Türkiye'ye gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle ilgili konuştu.

Jeffrey, "S-400'ler çok ciddi bir endişe yaratıyor. Washington, Avrupalılara Suriye konusunda çok daha büyük bir anlaşma yapmaları konusunda baskı yapıyor" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Rusya'nın destek verdiği Esed rejiminin hava saldırısı sonucunda 34 askerimizin şehit olmasının ardından ABD'den alınması planlanan Patriotlar bir kez daha gündeme gelmişti. Jeffrey, önceki gün Hatay'da yaptığı açıklamada Türkiye'ye İdlib için mühimmat sağlamaya hazır olduklarını belirtmişti.

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