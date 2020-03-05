Erdoğan-Putin zirvesi öncesi ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Kremlin'de yapılacak İdlib zirvesi öncesi ABD'den çarpıcı açıklamalar yapıldı. Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "S-400'ler çok ciddi bir endişe yaratıyor" diye konuştu.

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İdlib'de Esed rejim güçlerinin hava saldırısıyla 33 askerin şehit edilmesi sonrası gerilen Türkiye- Rusya ilişkilerinde ilk üst düzey temas bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'le Moskova'da İdlib'deki krizi görüşecek.

Kritik görüşme öncesi ABD'den yapılan S-400 açıklaması dikkat çekti.

Ciddi bir endişe yaratıyor

Geçtiğimiz pazar akşam Türkiye'ye gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle ilgili konuştu.

Jeffrey, "S-400'ler çok ciddi bir endişe yaratıyor. Washington, Avrupalılara Suriye konusunda çok daha büyük bir anlaşma yapmaları konusunda baskı yapıyor" diye konuştu.