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Kadıköy'de denizden erkek cesedi çıktı

KADIKÖY'ün Moda sahili açıklarında denizde hareketsiz duran kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi cesedi kıyıya çıkarırken sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenin henüz kimliğinin belirlenemediği öğrenildi.

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Kadıköy Moda sahili açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadıköy Moda sahili açıklarında denizde hareketsiz şekilde duran kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen deniz polisi, deniz üzerinde hareketsiz duran kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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