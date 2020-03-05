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Erdoğan, Putin ile yapılacak İdlib zirvesi için Moskova'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib zirvesi için Rusya'ya gitti. 13.20'de Moskova'ya ulaşan Erdoğan, Putin ile Kremlin Sarayı’nda bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te beraberindeki kalabalık bir heyetle Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer uğurladı.

Masada neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, son dönemde tansiyonun zirve yaptığı İdlib'teki krizi ele alacak. Liderler zirvesi Kremlin Sarayı’nda görüşecek. Türkiye masaya “ateşkes” için oturacak ve rejimin durdurulması çağrısı yapacak.

Görüşmede kritik dört ana başlık var

- İdlib’deki Türk gözlem noktaları
- M-4 ve M-5 karayolları
- İdlib şehir merkezi
- Bölgedeki cihatçı terör örgütü üyeleri ile ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrılması...

Heyetteki isimler

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya gitti.

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