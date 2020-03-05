Luka Doncic NBA rekorunu kırdı

NBA'de kıran kırana geçen parke mücadelelerinden, Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans karşılaşmasına Luka Doncic damga vurdu. Doncic, 30 sayı 17 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla takımı Mavericks'in dört sayı farkla kazanmasına büyük katkıda bulundu.

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Dallas Mavericks'in konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı uzatmalar

sonunda 4 sayı farkla yendiği mücadelede Luka Doncic, kulüp tarihinin bir

sezonda en çok "triple-double" yapan oyuncusu unvanını elde etti.

Dallas Mavericks, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı uzatmalar sonunda 127-123 mağlup etti. NBA'e 9 maçla devam edildi. Normal süresi 112-112 eşitlikle biten günün en çekişmeli karşılaşmasında Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Dallas Mavericks, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı uzatma sonunda 4 sayı farkla yıkmayı başardı.

22'nci "trible-double" başarısı

Sezonun 38. galibiyetine ulaşan Mavericks'te Kristaps Porzingis 34 sayı, 12 ribaunt ve 5 blokla maçın en skorer ismi oldu. Bu sezonki performansıyla adından sıkça söz ettiren takımın yıldızı Luka Doncic ise 30 sayı, 17 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 22. kez "trible-double" yaptı.

Doncic, rekoru kıran beşinci oyuncu

Sloven oyuncu, eski yıldız basketbolcu Jason Kidd'i geçerek Dallas Mavericks tarihinin bir sezonda en çok tripledouble yapan oyuncusu rekorunun yeni sahibi oldu. Bu sezon 30 sayı ve üstü atarak triple-double yapan 21 yaşındaki Doncic, NBA tarihinde Oscar Robertson, Michael Jordan, James Harden ve Russell Westbrook'tan sonra bunu başaran 5. oyuncu unvanını da elde etti.