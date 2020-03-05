George Soros Financial Times'a yazdı: Avrupa Türkiye'nin yanında durmalı

Amerikalı milyarder George Soros, Avrupa'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçlarına karşı Türkiye'nin yanında durması gerektiğini belirterek Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklenmeli ifadelerini kullandı.

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George Saros, Suriye'de sivillerin hayatını korumak için askeri güç kullanan tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi.

Dünyaca ünlü spekülatör George Soros, "Rusya'nın Eylül 2015'te başlattığı Suriye müdahalesiyle sadece 'en sadık Arap müttefiki' diye tanımladığı Beşar Esad'ı ayakta tutmayı değil, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana yitirdiği bölgesel ve küresel nüfuzu yeniden ele geçirmeye çalıştığını" söyledi.

"Avrupa Türkiye'nin yanında durmalı"

Aynı zamanda Açık Toplum Vakfı'nın başkanı olan George Soros, Financial Times için kaleme aldığı yazıda, "Avrupa'nın Rusya lideri Putin'in savaş suçlarına karşı Türkiye'nin yanında durması gerektiğini" aktardı.

"Mülteci krizi Putin'in planı"

"6 milyon Suriyeli'nin mülteci durumuna düşmesi, Rus liderin Suriye stratejisinin bir yan ürünü değil, amaçlarından biri" olduğunu savunan Soros, "Esad'ın Joseph Stalin'den sonra dünyanın gördüğü en barbar lider olduğunu" öne sürdü.

Esad ve Rus müttefikleri tarafından İdlib'de sıkıştırılan sivilleri savunmak için askeri güç kullanan tek ülkenin Türkiye.

''Türkiye bir milyon mülteciyi daha sindiremez"

Soros, yazısına şöyle devam etti: Mülteci akışını engellemekte kararlı olan Avrupa'nın, Türkiye'nin milyonlarca mülteciyi barındırma yükünün büyük kısmını üzerine aldığını kabul etmesi gerekiyor. Zaten 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Esad ve Putin'in sınırlarına doğru ittiği bir milyon kişiyi daha sindiremeyecek.

"Erdoğan desteklenmeli"

Suriye konusunda, Türkiye Avrupa'nın desteğini hak ediyor. Bu nedenle Avrupa, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'le İdlib'de Suriyeli mülteciler için bir 'güvenli bölge' içeren bir ateşkes anlaşmasına varmaktaki müzakere pozisyonunu desteklemeli. Umarım bu aynı zamanda Putin'in savaş suçlarını Avrupa'daki diyaloğun da merkezine oturtur.