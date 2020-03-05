Erdoğan - Putin böyle buluştu! Putin'in 33 şehit için ilk sözü 'bilmiyorduk' oldu

Türk askerinin orada olduğunu bilmiyorduk

Erdoğan'ı elini sıkarak karşılayan Vladimir Putin, İdlib'deki 33 askerin şehit olduğu olayla ilgili konuştu. "Suriye’de hayatlarını yitiren askerleriniz için taziyelerimi ifade etmek istiyorum" diyen Putin şöyle devam etti:

-Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiç kimse orada Türk askerinin bulunduğunu bilmiyordu. Suriye askerlerinin de kayıpları olmuştur. Bu olayların tekrarlanmaması ve her ikimizin de önem verdiğimiz ilişkilere zarar vermemek için görüşmemize ihtiyaç var. Bu görüşmelere baş başa olarak başlayalım, daha sonra bu salonda olanlar bize katılabilirler.