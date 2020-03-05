Erdoğan - Putin böyle buluştu! Putin'in 33 şehit için ilk sözü 'bilmiyorduk' oldu
TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bir araya geldi. Dünyanın izlediği zirveden ilk görüntüler gelirken, Putin 33 asker için konuştu.
Dünyanın beklediği Türkiye - Rusya zirvesi Moskova'da başladı. Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin Kremlin Sarayı'nda biraraya geldi. Gergin geçmesi beklenen zirveyi görüntülemek için çok sayıda basın mensupu Kremlin Sarayı'nda bulunuyordu. Zirveye geçilmeden önce Saray'da iki lider medyaya poz verdi. İdlib'de 33 askerimizi şehit verdiğimiz saldırı sonrası Erdoğan ve Putin arasında yüz yüze kurulan bu ilk temasta Rusya liderinin ne diyeceği merak konusuydu.
Türk askerinin orada olduğunu bilmiyorduk
Erdoğan'ı elini sıkarak karşılayan Vladimir Putin, İdlib'deki 33 askerin şehit olduğu olayla ilgili konuştu. "Suriye’de hayatlarını yitiren askerleriniz için taziyelerimi ifade etmek istiyorum" diyen Putin şöyle devam etti:
-Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiç kimse orada Türk askerinin bulunduğunu bilmiyordu. Suriye askerlerinin de kayıpları olmuştur. Bu olayların tekrarlanmaması ve her ikimizin de önem verdiğimiz ilişkilere zarar vermemek için görüşmemize ihtiyaç var. Bu görüşmelere baş başa olarak başlayalım, daha sonra bu salonda olanlar bize katılabilirler.
Erdoğan : Dünyanın gözü burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Putin'in açıklamaları üzerine şunları kaydetti:
-Dünyanın gözü şu anda burada. Bugün burada alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Öncelikle kabulünüz için teşekkür ediyorum. Malum bu görüşmeyi Türkiye’de yapacaktık. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle bu davetimizi burada gerçekleştiriyoruz. Tabi İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor.