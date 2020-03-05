CHP İstanbul yöneticileri teröristin cenazesine katıldı

CHP İstanbul yöneticileri, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yapılan terör operasyonunda yakalanan ve dün kaldığı cezaevinde intihar eden terörist Aysel Koç'un cenazesine katıldı.

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Türk askeriyle girdiği çatışmada sağ olarak ele geçirilen terörist, cezaevinde intihar etti. Teröristin cenazesine, CHP İstanbul yöneticileri katıldı. 2012 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yapılan terör operasyonunda yakalanan terörist Aysel Koç'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sincan Cezaevi'nde hükümlü bulunan Koç, dün kendini asarak intihar etti.

CHP ve HDP törene katıldı

Terörist için Gazi Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine, HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Cambaz ve CHP İstanbul il ve ilçe yöneticileri de katıldı.

PKK medyası duyurdu

CHP'nin cenazede yer almasını, terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF duyurdu.