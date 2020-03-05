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Aydın'da mandıra işçisi kolunu tereyağı makinesine kaptırdı durumu ağır

AYDIN'da mandırada işçi olarak geçimini sağlayan Hayrettin Palamut, tereyağı makinesine dalgınlık sonucu kolunu kaptırdı. Büyük acı ceken Palamut'un imdadına çalışanlar koştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraş sonucu Palamut'un kolunu makineden çıkarabildi. Hastaneye kaldırılan Hayrettin Palamut'un durumun ağır olduğu bildirildi.

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Aydın'ın Söke ilçesinde 42 yaşındaki Hayrettin Palamut, çalıştığı mandırada sağ kolunu tereyağı makinesine kaptırdı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kolu makineden kurtarılan Palamut, hastaneye kaldırıldı.

Yeni Cami Mahallesi'ndeki bir mandırada çalışan Hayrettin Palamut, saat 11.00 sıralarında, tereyağı yaparken, bir anlık dalgınlık sonucu sağ kolunu makineye kaptırdı. Acı içinde bağıran Palamut'un feryadına koşan diğer çalışanlar, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Gelen sağlık ekipleri serum takarak Palamut'a ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri de 20 dakikalık çalışmayla makineyi keserek Palamut'un sıkışan kolunu kurtarıldı.

Ambulansla Söke Fehime - Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Palamut, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Sağ kolu parçalanan Hayrettin Palamut'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

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