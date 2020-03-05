Damien Comolli'nin yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe'den ayrılan sportif direktör Damien Comolli, Monaco ile temas halinde.

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Fransız basını, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Damien Comolli hakkında flaş bir iddiada bulundu. Sportif direktör Michael Emenalo ile yollarını ayıran Monaco'nun Damien Comolli ile görüştüğü ve anlaşma noktasına geldikleri belirtildi.

Comolli ile bir araya geldiler

Hürriyet'te yer alan habere göre; Monaco yöneticilerinin geçtiğimiz günlerde Comolli ile buluştuğu ve detayları konuştukları iddia edilirken kısa süre içinde anlaşma sağlanabileceği kaydedildi.

Slimani le tekrar buluşacaklar

Damien Comolli, Monaco'ya gitmesi halinde Fenerbahçe'den sonra Islam Slimani ile bu kez Fransa'da buluşmuş olacak.