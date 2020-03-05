Arsenal'da Lucas Torreira'nın sakatlığı ciddi çıktı

ARSENAL'da forma giyen Uruguyla Lucas Torreira, Portsmouth karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Arsenal kulübünün yaptığı açıklamada oyuncunun sağ ayak bileğinde kırık olduğu paylaşıldı. İyileşme süresi içinde uzman raporlarının beklendiği belirtildi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Lucas Torreira'nın, sağ ayak bileğinde kırık tespit edildi.

Arsenal Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Torreira'nın sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiği ve oyuncunun iyileşme süreci için uzman raporlarının beklendiği duyuruldu.

Torreira, pazartesi günü Portsmouth deplasmanında oynanan karşılaşmanın 16.dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Orta sahada görev yapan Uruguaylı futbolcu, bu sezon 33 maçta forma giydi.