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Levent Can kimdir kaç yaşında Levent Can dizileri hangisi?

Son olarak İçerde dizisi ile seyirciyle buluşan oyuncu Levent Can kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındı. 48 yaşındaki oyuncunun hastalığı ailesini ve sevenlerini üzdü. Peki Levent Can kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

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Başarılı oyuncu Levent Can geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındı. 48 yaşındaki oyuncunun haberi ailesi ve sevenlerini üzdü. Doktorlardan yapılan son açıklamaya göre oyuncunun durumu kritik. Peki Levent Can hangi dizilerde rol aldı, evli mi, eşi var mı?

Yer aldığı önemli projeler ile adını duyuran usta oyuncu Levent Can geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı. Can, kriz sonrası İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. 48 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

LEVENT CAN KİMDİR: 1971 yılında İstanbul'da doğan Levent Can, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fehmi Kuzuzade karakterini canlandırdı. Son, Hicran Yarası, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Rüzgarlı Bahçe, Kısmet Değilmiş ve Vatanım Sensin gibi popüler dizilerde de rol aldı. Daha sonra başrolünde Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı İçimdeki Fırtına dizisinde de Selim karakterini canlandırmıştır.

  

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