HABER /  GÜNCEL

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 kuruşluk dava

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 'şerefsiz', 'alçak' ve 'hain' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

Abone ol

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret' gerekçesiyle 5 kuruşluk dava açacağını belirtti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Dün TBMM'de son derece üzücü bir olay yaşandığını belirten Öztrak, Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a planlı bir saldırı yapıldığını söyledi. Öztrak, "Genel Başkanımız, Erdoğan’ın hakaretleri için kendisine açılabilecek en ağır tazminat davalarını açmaya devam edecektir. Genel başkanımız, Erdoğan’a 5 kuruşluk tazminat davası açmaya karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu takımın başına geçti
CHP İstanbul yöneticileri teröristin cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi başladı! Dünya bunu izliyor
George Soros Financial Times'a yazdı: Avrupa Türkiye'nin yanında durmalı
Erdoğan, Putin ile yapılacak İdlib zirvesi için Moskova'da
Erdoğan-Putin zirvesi öncesi ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Levent Can kimdir kalp krizi geçirdi yoğun bakımda
Engelli aylığı ödemesi 2020 ne zaman ödenecek?
İzmit'te lösemi hastası küçük kız 9 yaşında hayata gözlerini yumdu
Alpay Özalan eşi Cansel Özzengin kimdir ne iş yapıyor?
Gaziosmanpaşa'da hızını alamayıp çarptığı kamyoneti şarampole yuvarladı
Doktor Oytun Erbaş'ın iddiası! Koronavirüs Türklere genlerinden dolayı bulaşmıyor
Yorumlar 1 yorum