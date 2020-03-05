Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu takımın başına geçti

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası takımın başına kimin geçeceği merak ediliyordu. Sarı-lacivertliler bugün antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız'ın yanı sıra Emre Belözoğlu yönetiminde çalıştı.

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Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Emre sürprizi

Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.





Yarınki idmanla tamamlanacak

Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.