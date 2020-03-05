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Erdoğan-Putin zirvesi başlarken Serakib’de çatışma çıktı

Esad güçlerinin kontrolünde olan ve Rus polisinin devriye yaptığı Serakib'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Reuters’ın geçtiği habere göre Erdoğan-Putin zirvesi sürerken muhaliflerle rejim güçleri arasında çatışma çıktı.

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Suriye’de M4 ve M5 karayollarının birleşme noktasındaki kritik bölge olan Serakib’de hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Esad güçleri Serakib’in kontrolünü sağlarken, Rus askeri polisi de bölgede devriye  başlatmıştı.

Sıcak çatışma haberleri

Tansiyonun zirve yaptığı İdlib'deki krizi çözmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin Moskova’da bir araya gelirken, kritik görüşmenin wsürdüğü anlarda Serakib’den sıcak çatışma haberleri gelmeye başladı.

Reuters’ın RIA’dan aktardığı habere göre muhalifler Serakib’i geri alabilmek için Esad güçleriyle çatışmaya girdi. RIA, Esad güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü öne sürdü.

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