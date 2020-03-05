Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! THY uçağındaki coronavirüslü hasta

İSTANBUL Singapur seferini yapan uçaktaki bir yolcunun koronovirüsü taşıdığı belirlenmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bu konuda son dakika açıklamalar geldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur’da Koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransa vatandaşı olduğunu açıkladı. THY Singapur uçağında yer alan bu kişi, Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcu çıktı.

Fahrettin Koca şu bilgileri verdi:



-"Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır".

-Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Her geçen gün Çin'de görülen vaka sayısının hızı azaldı, Çin dışı bölgelerde hız arttı. İtalya ile birlikte Avrupa bölgesinde bunun artabileceği endişesi taşıyoruz. Bundan dolayı bu süreçte Wuhan kentinden kaynaklanan Corona Virüs ile ilgili ülke olarak çok güçlü bir sınav verdik. Ama devamında maalesef Avrupa ülkeleri ve komşu ülkeler alınması gereken tedbirleri almaması ve ağırdan alması nedeniyle, İtalya ile kararın alınmaması, Güney Kore ile tedbirin alınmaması... Biz her dönemde erken tedbir aldık.

Türkiye'yi risk altında tutuyor

-Bu süreçte Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı. Salgın içimizde dediğimizde medyadan bunu farklı algılayanlar olmuştu. Bizim şuan 5 ülke ile sınır ve hava yolu kısıtlamamız oldu. Diğer ülkelerle olmadı. 84 ülkede görülmeye başladı. Yurtdışına giden ve dönen herkes potansiyel virüs taşıyıcısı olarak karşımızda. 14 güne kadar karşınıza hastalık olarak çıkmayabilir. Dolayısıyla bu anlamda içimizde diye söyledim. Her an, bugün, yarın, yarından sonra bu sınırlarımızdaki kontrolsüzlük, Avrupa'da alınan tedbirsizlik ülkemizi risk altına sokmakta.

Yurt dışından gelen kendini izole etsin

-Vatandaşımızı daha çok bilgilendiren ve vatandaşımızın da uyarılarımızı hassasiyetle dikkate almasını öneriyoruz. Yurtdışına gidenlerin ülkeye döndükten sonra 14 gün evde kendilerini rica ediyorum izole etsinler. Dışarı çıkacaklarsa maskelerini taksınlar. Gribal enfeksiyon başlarsa yine maskeyle sağlık kurumlarına gitsinler.

Gençlerin bu virüsü genelde taşıdığı, hafif atlattığı ama yaşlı hastalar için oluşturabilecek bir durum olabilir.

1363 şüpheli vaka pozitif çıkan olmadı

-Şu dönemde çalışılan numune sayısı 1363. Bunlardan pozitif olan hiçbir tane bile olmadı.

İran'dan gelip gözlem altına aldığımız 53 vatandaş var. Kum ve Meşhed öyküsü olanlardan da olumsuz bir durum yok, onlar da 68 yolcu. Herhangi bir pozitif vakamız olmamıştır.

İstanbul - Singapur uçağındaki vaka

-Singapur uçağındaki kişi Türk vatandaşı değil. Bu kişi Fransız vatandaşı. Transit bir yolcu, İstanbul aktarmalı. Ateşi görülmedi, herhangi bir temas yok.