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Rusya'da alkollü sürücü dehşet saçtı yayayı metrelerce havaya savurdu

RUSYA'da 18 yaşındaki alkollü genç ehliyeti olmadığı halde direksiyon başına geçti. Kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek yayaların arasına daldı, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya fırlarken o anlar kameralara yansıdı.

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Rusya'nın Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı. Bir yaya çarpmanın etkisiyle havaya fırladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'nın doğusunda bulunan Irkutsk bölgesindeki Kirensk kentinde alkollü olduğu ve ehliyet sahibi olmadığı belirlenen sürücü, kullandığı aracın kontrolünü kaybederek yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı. 18 yaşında olduğu belirtlen alkollü sürücünün kullandığı araç bir kişiye çarparak metrelerce havaya fırlattı. O anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken; sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.

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