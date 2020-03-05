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İdlib'den acı haber geldi bir askerimiz şehit oldu

İDLİB'den acı haber geldi. Gaziantep Valiliği, son dakika açıklamasında İdlib'deki saldırıda bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in görüştüğü dakikalarda İdlib'ten bir acı haber daha geldi. Gaziantep Valiliği, "İdlib'teki gerginliği azaltma bölgesinde meydana gelen saldırıda bir askerimiz şehit olmuştur" açıklaması yaptı.

Şehit olan askerin Er Enes Kaya olduğu bildirildi. Şehidin naaşının memleketi Gaziantep'e getirildiği öğrenildi.

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