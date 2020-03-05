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Engin Özkoç'a yumruk atan vekilin eli kırıldı ameliyat oldu

Dün Meclis'te yaşanan kavgada Engin Özkoç'un kafasına yumruk atan AK Partili İbrahim Halil Yıldız'ın elinde, üç parçalı kırık oluştu.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'i karıştırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan Özkoç'un açıklamalarına, AK Partili vekiller çok sert tepki gösterdi.

Yumruklar havada uçuştu

Özkoç'un açıklamalarından sonra CHP ile AK Partili vekiller arasında yaşanan tartışmalar, yumruklu kavgaya dönüştü.

Ak Partili vekilin eli yumruk atarken kırıldı

Kavga sırasında CHP milletvekili Engin Özkoç'un kafasına yumruk atan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın elinde, üç parçalı kırık oluştu.Vekil Yıldız, daha sonra ameliyata alındı.

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