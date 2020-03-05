Antalya'da 'Kadın müşteriye baktın' kavgası ölümle sonuçlandı

ANTALYA'da restoran sahibi Yakup İ.'nin dükkanına iki kadın geldi. Ardından yan taraftaki dükkan sahibi Ziya Selçuk ve dört çalışan, Yakup i.'nin kadınlara baktığını iddia etti, beşi birden Yakup İ.'yi dövmeye başladı. Aralarından kurtulan Yakup İ., restoranından aldığı bıçakla Ziya Selçuk'u bıçaklayarak öldürdü.

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Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde restoranı bulunan Yakup İ., 'kadın müşterilere' baktığı iddiasıyla kendisine saldıran yan taraftaki restoranın çalışanlarından 1'ini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre restoran sahibi Yakup İ. ile komşu restoranın çalışanları 45 yaşındaki Ziya Selçuk ve dört çalışan arasında iki kadın müşteriye baktığı iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Selçuk ve 4 arkadaşı, Yakup İ.'yi dövmeye başladı. Grubun elinden kurtulan Yakup İ. hızla girdiği restoranından bıçak alıp, geri çıktı. Ardından da Ziya Selçuk'u bıçaklayıp, kaçtı.

Yolda hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan Ziya Selçuk, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülmek istendi. Ancak yolda yaşamını yitirdi.

Kaburgası kırık şekilde kaçtı

Polis, kaçan Yakup İ.'yi Atatürk Caddesi üzerinde yakaladı. Yaralı olduğu görülen Yakup İ.'nin götürüldüğü özel hastanede kaburga kemiği ile sol göğüs kemiğinde kırık oluştuğu, sol işaret parmağında da kesik bulunduğu belirlendi.

"Bana saldırdığı için kendimi savundum"

Tedavisinin ardından gözaltına alınarak Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Yakup İ., "Bana saldırdığı için kendimi savundum" dedi. Yakup İ., adliyeye sevk edilirken, kavgaya karışan 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.