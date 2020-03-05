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Avustralya gazetesi tuvalet kağıdı biten vatandaş için boş sayfa bastı

Koronavirüs endişesi nedeniyle market raflarını boşaltan ve ülkede tuvalet kağıdı stoklarının tükenmesine neden olan Avustralya'da bir gazete ilginç bir çözüm geliştirdi. Mizahi yönüyle bilinen NT News adlı gazete, okuyucuları tuvalet kağıdı olarak kullansın diye sekiz boş sayfa bastı.

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Olası bir koronavirüs salgınına karşı önlem almak isteyen Avustralyalıların marketlere akın etmesi sonucu tüm raflar boşalırken, ülkedeki tuvalet kağıdı stokları da tükendi. Durum, sosyal medyada #ToiletPaperApocalypse (tuvalet kağıdı kıyameti) ve #ToiletPaperEmergency (tuvalet kağıdı krizi) etiketleriyle çok konuşulurken, mizahi yayınları ve tuhaf başlıklarıyla ün salan NT News gazetesi doğrudan ‘yardıma koştu’.

Kesip tuvalet kağıdı yapsınlar diye boş sayfa bastı

Darwin merkezli gazete, kesilip tuvalet kağıdı yapılabilecek halde fazladan sekiz boş sayfa bastı. Gazete, Twitter hesabından “Evet, gerçekten baskı yaptık” açıklamasıyla duruma inanmayanlara da seslendi.

'Onlara ihtiyaç duydukları şeyleri vermek zorundaydık'

Gazetenin editörü Matt Williams, “Kesinlikle tuhaf bir sayı değil” derken, “Biz, dünya çapında okuyucularımızın ihtiyaçlarını anlayan bir gazete olarak biliniyoruz. Avustralya’nın kuzey bölgesinde yaşayan halkın tuvalet kağıdı ihtiyacı şu anda çok büyük, bu yüzden onlara ihtiyaç duydukları şeyleri vermek zorundaydık” ifadelerini kullandı. Williams, satışların çok iyi olduğunu da söyledi.

Alım sınırı getirildi, üretim 24 saate çıktı

Avustralya’nın en büyük kağıt fabrikalarından birinin bulunduğu Millicent’te bile tuvalet kağıdı krizi yaşanıyor. Bazı marketler bu nedenle alışverişi birkaç paketle sınırlama kararı aldı. Üreticiler de talebe yetişmek için üretimi 24 saate çıkardı.

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