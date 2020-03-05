Yargıtay bilgileri güncelleyince ortaya çıktı! 5 yeni parti kuruldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2 Mart 2020 tarihinde güncellediği bilgilere göre yeni yılda 5 yeni parti kuruldu.

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AK Parti’den istifa ederek ayrılan eski bakan Ali Babacan’ın liderliğinde yeni kurulacak partinin ilanı beklenirken, 2020 yılının ilk iki ayında 5 siyasi parti kuruldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2 Mart 2020 tarihinde güncellediği bilgilere göre faaliyette bulunan siyasi parti sayısı 86’ya yükseldi.

Şubat ayında 4 parti kuruldu

Duvar'ın haberine göre; yeni yılın ilk siyasi partisi 2 Ocak 2020 tarihinde Bedri Yalçın’ın genel başkanlığında kurulan Anadolu Birliği Partisi (ABP) oldu. ABP’nin ardından, şubat ayı içerisinde 4 siyasi partinin daha kuruluşu resmileşti. 2020 yılının ikinci partisi Aydınlık Geleceğin Partisi (AYGİP) adıyla 10 Şubat 2020 tarihinde kuruldu. Başvurusu aynı gün resmileşen partiler arasında Merkez Ana Partisi (MAP) ile Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) yer aldı. Türkiye siyasetine 86’ncı parti olarak giren Güç Birliği Partisi ise Antalyalı iş insanı Ali Karnap genel başkanlığında 24 Şubat 2020 tarihinde kuruluşunu ilan etti.

Rahşan Ecevit'in partisi 10 yıl sonra yeniden

Rahşan Ecevit önderliğinde 2009 yılında kurulan ve ilk genel başkanlığını gazeteci Hulki Cevizoğlu’nun yaptığı Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP), kapatılmasından 10 yıl sonra yeniden siyaset arenasına döndü.Rahşan Ecevit’in, Bülent Ecevit çizgisinden çıkmakla eleştirdiği Demokratik Sol Parti’den (DSP) kopanlarla kurduğu, kendisinin de kısa bir dönem genel başkanlığını yaptığı DSHP, kuruluşundan bir yıl sonra 12 Haziran 2010 tarihinde kendi kararı ile kapatılmıştı.

85’inci parti olarak yeniden ülke siyasetine katıldı

Partinin kapatılmasından 10 yıl sonra genel başkanlığını Tokat’ta yaşayan gazeteci Hüseyin Alpay’ın üstlendiği DSHP, 10 Şubat 2020 tarihinde yaptığı başvuruyla Türkiye’nin 85’inci partisi olarak yeniden ülke siyasetine katıldı. Alpay, parti kuruluşunu, “İçişleri Bakanlığımız tarafından resmi olarak, Türk siyasi hayatının 83’üncü partisi olarak tescillenen DSHP’nin yolu açık olsun” sözleri ile duyurdu. Ali Karnap Genel Başkanlığı’nda kurulan Güç Birliği Partisi ise, “Vakit uyanış vaktidir. Vakit milli mücadele vaktidir. Vakit bir olma vaktidir” sloganıyla kuruldu.