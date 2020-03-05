Mehmet Sepil: Kopenhag maçına birlikteliğimizi göstermek adına katılacağız

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, kulüp başkanları ve TFF ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Sepil, Başakşehir-Kopenhag mücadelesine beraberliği göstermek için hep birlikte katılacaklarını söyledi. Öte yandan toplantıda konuşulan konular hakkında kamuoyuna bilgi verdi.

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Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile oynayacakları maça yaptıkları çağrıyla ilgili olarak, "Şu an ülkemizde yaşadığımız bu önemli sınırın ötesindeki yaşadıklarımızla ilgili tüm kulüpler birlik olduk" dedi.

"Birliğimizi daha iyi göstermek adına.."

Mehmet Serpil, "Birliğimizi bir daha ifade etmek için ayın 12’sinde Başakşehir’in Kopenhag ile maçı var. Bu maça hem kulüplerin tamamının hem seyirci olarak Başakşehir maçına buradaki birlikteliğimizi herkese göstermek adına katılma konusunda karar aldık" diye konuştu.

Kulüpler Birliği’nin olağan toplantısı Maslak’ta bulunan ofisinde kulüp başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarının karşısına geçti.

Olağan bir toplantı yaptıklarını belirten Sepil'in başlıkları şöyle:

Konularımız biriktiği için Türkiye Futbol Federasyonu’nu davet ettik. Nihat başkanım, yönetim kurulu üyeleri toplantının ilk bölümüne katıldılar. Şu an yürütmekte olduğumuz konular hakkında karşılıklı bilgi görüşünde bulunduk. Ana konu olarak önemli mart ayının sonunda geçen seneden beri başlatılan lisans konusunun bu sene ne şekilde uygulanacağı üzerine karşılıklı görüşme yapıldı.

"Görüşlerimizi bildireceğiz"

Bununla ilgili federasyon çok kısa süreç içerisinde kendi yeni önerilerini Kulüpler Birliği’ne getirecekler. Yeni gelecek önerileri kulüpler ile paylaşıp görüşlerimizi bu konuda bildireceğiz

Yayıncı kuruluşla olan sözleşme ile ilgili konuşan Mehmet Sepil, "Geçen sene yayıncı kuruluşumuz ile yaptığımız anlaşmada o zaman özellikle dolar ve euroda çok önemli çalkantılar olduğu için bu konuda kulüplerden sözleşmede fedakarlık istenmişti.

"Pazarlık ve araştırma sürecini konuştuk"

Bu konuyla ilgili yayıncı kuruluşta federasyon ile yaptığı konuşmalar neticesinde bizimde onayımızla burada kulüplerin gelirlerinde azalma söz konusu olmuştu. Bununla ilgili ne yapabileceğimizi ilk önce federasyonla görüştük. Kulüpler Birliği olarak da nasıl bir pazarlık süreci veya araştırma süreci yapacağımızı konuştuk

"Türk futbolunu nasıl daha iyi hale getiririzi tartıştık"

Faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Sepil, "Zaman zaman dışarıdan manzara heyecanlı atışmalı oluyor. Toplantı sonunda keşke içeride kamera olsa da dedim. Biz burada içeride hepimizin aynı masanın etrafında gayet esprili bir şekilde birbirimizle konuşup, Türk futbolunu daha iyi hale nasıl getiririzi tartıştık. Güzel bir görüşme oldu" açıklamalarında bulundu.