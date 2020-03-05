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Galatasaray, Marcao'yu isteyen Fiorentina'dan 15 milyon euro istedi

İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina, Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao'ya kancayı taktı. Sarı-kırmızılı takım 23 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro istiyor.

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İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina gelecek sezon yapacağı transferlerin çalışmalarına şimdiden başladı. Mor Menekşeler, savunma hattı için listenin ilk sırasına Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao'yu yazdı.

Bu sezon 32 maçta forma giydi
İtalyan basınında yer alan habere göre Marcao'yu Galatasaray'dan almak Fiorentina için çok kolay olmayacak. Galatasaray geçtiğimiz yıl 4 milyon Euro bonservis bedeli ile Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao için en az 15 milyon Euro talep ediyor. Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla eleştirilen Marcao için son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Marcao, Galatasaray formasıyla bu sezon 32 karşılaşmaya çıktı.

Fiorentina, Marcao transferinden sonuç alamazsa Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio forması giyen Walter Kannemann'a yönelecek.

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