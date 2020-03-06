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Ateşkes doların ateşini yükseltti! Dolar ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde iki lider İdlib için ateşkes anlaşması imzaladı. Gün içerisinde 6.07'ye kadar gerileyen dolar dün akşam saatlerinde yeniden hareketlendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. 

Kremlin'deki görüşme öncesi 6.07'ye kadar gerileyen dolar, iki liderin kameraların karşısına geçmesiyle birlikte hareketlendi.

Geçtiğimiz hafta 6.25 bandına kadar çıkan dolar, FED'in faiz indiriminin ardından 6.07'ye kadar geriledi.

İdlib konusunda varılan anlaşma sonrası dolar bir kez daha hareketlenerek 6,12 seviyesine kadar yükseldi. Dolardaki yükselişin 6.25'e kadar olabileceği; ancak burayı kıramaması halinde 5.80'lere kadar gerileyebileceği belirtildi.

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