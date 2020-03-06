Erdoğan Putin zirvesinden kritik karar! Ateşkes yürürlüğe girdi

RUSYA'daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri Vladimir Putin zirvesinden ateşkes kararı çıktı. Görüşme sonrası ilk açıklamayı yapan Putin, "Ortak bir belge hazırlandı" dedi. Erdoğan ise daha sonra yaptığı açıklamada, dün gece itibariyle ateşkesin yürürlüğe gireceğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib konusunu görüşmek üzere Moskova'da biraraya geldi. İdlib'deki insani krizin sona ermesi adına gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin toplamda 5 saat 40 dakika sürmesi dikkat çekti. Bu uzun süreli görüşmelerin ardından kritik bir kararın alınması herkesin beklentisiydi. Zira beklenen oldu ve tüm dünyanın gözünün çevrildiği bu görüşmeden ateşkes kararı çıktı.

İlk açıklamayı yapan Putin, "Astana sürecinin öneminde anlaştık. Görüşme sonunda ortak bir belge hazırlandı. Metin, İdlib'de ateşkese vesile olacak ve sivillerin ızdıraplarına son verilmesine yardımcı olacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Putin'in ardından yaptığı açıklamada "Bu gece 00:00'da ateşkes yürürlüğe girecek" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

Bugün görüşmelerimizde özellikle Suriye ve İdlib'deki gelişmeleri ele aldık. Yaklaşık 6 saat sürdü. Bu arada samimi dialog kapsamında benzer veya farklı konuları görüşüp müzakere ettik. Köklü ilişkilerimizi karşılıklı saygıyı ortak çıkarlarımızla ilerletmek arzumuzdur.

1,5 milyon bölge halkı sınırlarımıza yığılmıştır

2018 Eylül ayında Putin'le Soçi'de vardığımız mutabakatla İdlib'de, bölgeye yönelik saldırılar mutabakatla engellenecekti. İdlib'de tesis ettiğimiz sükünet, geçen dönemde gerçekleşen saldırılarla bozulmuştur. Bu bölgede yaşayan 4 milyon insanı terörist ilan edip ağır bombardımana bırakılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Rejim'den kaçan 1,5 milyon bölge halkı sınırlarımıza yığılmıştır. Türkiye böyge bir tehdit karşısında eli kolu bağlı kalacak değildir.

Ateşkes yürürlüğe girecek

Artık hem rejimin saldırılarının önüne geçmek hem de ateşkese uymayan diğer unsurlara karşı bölgede yer aldık. Rusya ile. Rejimin doğrudan askerlerimizi hedef alan saldırıları neticesinde yeni kararlar alınması söz konusu hale gelmiştir. Rusya ile bu konuyu enine boyuna konuşup değerlendirdik. Siyasi süreç ve Fırat'ın doğusu gibi boyutları da bulunan çalışma bölgemizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Rusya'nın Rejimin iş birliğimizi bozacak hame. Öncelikle en kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek ardından birlikte kararlaştıracağımız adımları süratle atacağız. Bu gece 00:01'de ateşkes yürürlüğe girecek.

Putin'in açıklamalarından satırbaşları;

Bugün Suriye'deki durumu ele aldık. Düzenli olarak Suriye Hükümet rejimi ve yerel halk ateş altında tutulmaktadır. 1 Mart'ta saldırı girişimi yaşandı. Yılbaşından beri saldırı sayısı 15 olarak kaydedildi. Fiilen militanlar çatışmaları tetikleyebilirler.

Türk askerleri arasında da kayıplar vardır. Cumhurbaşkanı ve Türkiye'ye taziyelerimizi ilettik. Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak her zaman uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk. Çözümler üretebiliyorduk. Bugün de öyle oldu. Bugün ülkelerimizi Astana çerçevesinde devam ettiriyoruz. Astana süreci suriye sürecine önemli çözüm sağladı.

Bugün istişareler yapıldı. Görüşmelerimizin neticesinde ortak bir belge hazırladık. Dışişleri bakanları bu belgeyi beyan edecekler. Erdoğan'la 6 saatlik görüşmenin sonucu olarak bu belgeyi hazırlamış olduk. İdlib bölgesinde çatışmaları durduracağını ve sivillerin azaplarına son vermesine yardımcı olacak. Tüm itilaflar arasında diyalog kurulmasına yardımcı olacak.

3 maddelik mutabakat

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülkenin gece yarısından başlamak üzere ateşkes kararının da yer aldığı ortak bir mutabakata vardıklarını açıkladı.

Üzerinde mutabakata varılan 3 madde şu şekilde:

1* İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01’den itibaren durdurulacaktır.

2* M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3* Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.