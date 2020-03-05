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Jandarmanın denetimlerini sızdıran astsubay ve uzman çavuş tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Torbalı ilçesind, jandarmanın kahvehaneler ve gece kulüplerine düzenlediği denetimleri önceden iş yeri sahiplerine bildirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş İbrahim Demirtaş ile Uzman Çavuş Mehmet Sefa İnönü, tutuklandı.

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İZMİR Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı, çeşitli tarihlerde kahvehaneler ve gece kulüplerine düzenlediği kumar, alkol ve sigara yasağına yönelik denetimlerin, daha önceden iş yeri sahiplerine bildirildiğini tespit etti.

Geçen 28 Şubat akşamı Ayrancılar Mahallesi'ndeki gece kulübü ile kahvehanelere düzenlenen ve 40 kişinin gözaltına alındığı denetimde ise bilgi sızdıran kişilerin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş İbrahim Demirtaş ve Uzman Çavuş Mehmet Sefa İnönü olduğu ortaya çıktı.

2 şüpheli, 2 Mart Pazartesi günü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İkili, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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