İsrail'de Netanyahu'nun partisine büyük şok

İsrail'de bir yıl içerisinde üçüncü kez yapılan erken seçimlerde Netanyahu'nun partisi, koalisyon hükümetini kuracak milletvekili sayısına ulaşamadı.

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İsrail'de geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere iki erken seçim yapılmış ancak sağ ve sol blok koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayıya ulaşamamıştı.

Bu nedenle İsrail tarihinde ilk kez hükümet kurma görevi meclise verilmiş ancak meclisin de kendisine tanınan süre içinde koalisyon hükümetini kuracak milletvekilinin ismi üzerine anlaşamamasından dolayı 2 Mart'ta seçmenler üçüncü kez sandık başına başına gitti.İsrail Merkez Seçim Komisyonu, pazartesi günü yapılan seçimlerde oy sayım işlemini tamamladı.

Netanyahu seçimi önde bitirdi

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli Meclis'e 36 milletvekili göndererek seçimi önde bitirdi.Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı 33 milletvekili çıkararak ikinci olurken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku 15 sandalyeyle Meclis'te üçüncü en büyük grup oldu.

Koalisyon hükümeti için 3 milletvekiline daha ihtiyaç var

İsrail'de koalisyon hükümeti kurabilmek için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor.Kesin olmayan sonuçlara göre Likud'un başını çektiği sağ partilerin 58 vekilde kalması nedeniyle Netanyahu, koalisyonu kurmak için 3 milletvekiline ihtiyaç duyuyor.