Fatih Terim'le ilgili yıllar sonra ortaya atılan bomba iddia

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, İtalyan devi Milan'dan ayrıldığı dönemle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

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Türk futbol tarihine adına yazdıran teknik direktörlerin başında gelen Fatih Terim'le ilgili, yıllar öncesine dair bir iddia ortaya atıldı.

İddianın sahibi İtalyan menajer

İddianın sahibi, Terim'in Fiorentina'ya gitmesinde oradan da Milan'ın başına geçmesinde büyük payı olan İtalyan menajer Moreno Roggi. Bir radyoya konuşan 65 yaşındaki Roggi, gündemle ilgili değerlendirmeler yaparken konu Terim'e geldi.





Inter ve Roma Terim'i istiyordu

Moreno Roggi'nin 'sır bilgi' denilen açıklaması şöyle: "Milan'dan ayrıldıktan sonra Inter ve Roma benimle temas kurdu. Terim'i istiyorlardı. Ancak o Galatasaray'a dönmek için çıldırıyordu. İstanbul'a döndü. Dönmemiş olsaydı, döneminin en büyük teknik direktörü olabilirdi."