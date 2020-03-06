HABER /  SPOR
ADV Büyük Koton indirimini kaçırmayın!

Fatih Terim'le ilgili yıllar sonra ortaya atılan bomba iddia

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, İtalyan devi Milan'dan ayrıldığı dönemle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Abone ol

Türk futbol tarihine adına yazdıran teknik direktörlerin başında gelen Fatih Terim'le ilgili, yıllar öncesine dair bir iddia ortaya atıldı. 

İddianın sahibi İtalyan menajer
İddianın sahibi, Terim'in Fiorentina'ya gitmesinde oradan da Milan'ın başına geçmesinde büyük payı olan İtalyan menajer Moreno Roggi. Bir radyoya konuşan 65 yaşındaki Roggi, gündemle ilgili değerlendirmeler yaparken konu Terim'e geldi.



Inter ve Roma Terim'i istiyordu
Moreno Roggi'nin 'sır bilgi' denilen açıklaması şöyle: "Milan'dan ayrıldıktan sonra Inter ve Roma benimle temas kurdu. Terim'i istiyorlardı. Ancak o Galatasaray'a dönmek için çıldırıyordu. İstanbul'a döndü. Dönmemiş olsaydı, döneminin en büyük teknik direktörü olabilirdi."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'tan skandal savaş sözleri: Bırakılım Suriye ile Türkiye kendileri savaşsın
Birleşmiş Milletler'den İdlib Ateşkes Anlaması için flaş açıklama
Türkiye ve Rusya İdlib konusunda anlaştı İşte Moskova'daki o anlaşmanın detayları
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması
Şampiyonlar Ligi'nde koronavirüs darbesi
ÖNCEKİ HABERLER
Darüşşafaka Tekfen, Eurocup'a veda etti
İran’ın eski Suriye Büyükelçisi Şeyhülislam Korona'dan öldü!
İsrail'de Netanyahu'nun partisine büyük şok
Adana'da 4 yaşındaki kız çocuğu evlerinde yanarak öldü
Çin’de Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 44’e yükseldi
Engelli aylığı ödemesi 2020 ne zaman ödenecek?
Yorumlar