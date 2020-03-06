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İran’ın eski Suriye Büyükelçisi Şeyhülislam Korona'dan öldü!

İran’ın eski Suriye Büyükelçisi Hüseyin Şeyhülislam, koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

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İran’ın eski Suriye Büyükelçisi ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’in bir önceki danışmanı Hüseyin Şeyhülislam’ın koronavirüsü nedeniyle yattığı hastanede 67 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

İran İslam Koalisyonu Partisinin Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Tahran milletvekili Fatıma Rehber’in de koronavirüsü nedeniyle komada olduğu açıklanmıştı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdulrıza Mısri, daha önce yaptığı açıklamada 23 milletvekilinde koronavirüsü görüldüğünü duyurmuştu. 

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