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Kritik İdlib anlaşması sonrası dolarda son durum! Piyasalar rahatladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in İdlib'de sağladığı ateşkes sonrası dolar/TL güne 6.11 seviyelerinde başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin ardından ateşkes sağlandı. Ateşkes önceki gece 00.01’den itibaren yürürlüğe girdi.

En yüksek 6,1257 seviyesini gördü

Dolar/TL koronavirüs ile ilgili gelişmeler ve ABD tarım dışı istihdam verilerinin izleneceği yeni güne 6,11 seviyesinden başladı. Dolar/TL bugün en düşük 6,1015, en yüksek 6,1257 seviyesini gördü. Euro/TL ise 6,87 seviyesinden açıldı.

ABD'den koronavirüse karşı mücadeleye 8,3 milyar dolar

Piyasalar koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. ABD Senatosu hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti'nin desteğiyle koronavirüse karşı mücadeleye 8,3 milyar dolar kaynak ayrılmasını içeren paketi kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınından darbe alabileceğini, ancak er geç bu zorluğu da geride bırakacaklarını söyledi. Çin’de teyit edilmiş koronavirüs vakası sayısı 143 artarak 80.552’ye yükseldi.

Altında son durum

- Çeyrek altın: 531,55 Lira

- Yarım altın: 1.062,50 Lira

- Gram altın: 328,70 Lira

- Cumhuriyet altını: 2.186,00 Lira

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