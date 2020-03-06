Meteoroloji'den birçok şehre uyarı yapıldı! Dikkat çamur yağacak
Meteoroloji'den yapılan kritik açıklamada birçok şehir için "toz taşınımı" uyarısı yapıldı. Dışarı çıkacaklar dikkat etmeli zira yağış alan şehirlerde hava kalitesi düşecek, görüş mesafesi azalacak.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre toz taşınımı hadisesi yurdun güney kesimlerinde gece saatlerinden itibaren görülmeye başlandı. Bugün Akdeniz Bölgesi'nde, cumartesi günü de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çamur yağacak.
Toz taşınımı hadisesi
Yurdun güney kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, akşama kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), akşam saatlerinden Cumartesi öğle saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olması bekleniyor.
Hava kalitesi ve görüş mesafesi azalacak
Başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yağış uyarısı
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Antalya, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.