Everton Cenk Tosun'un dönüşünü duyurdu

Everton, Crystal Palace'a kiralanan ancak sakatlanan Cenk Tosun'un takıma döndüğünü ve önümüzdeki hafta ameliyat edileceğini açıkladı.

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Ara transfer döneminde Palace'a kiralanan milli futbolcu, antrenmanda dizinden sakatlandı. Yaklaşık 7 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı duyurulan 28 yaşındaki forvet, kulübü Everton'a döndü.

Gelecek hafta ameliyat edilecek

Liverpool ekibi, milli golcünün durumuyla ilgili olarak "Diz çapraz bağlarından sakatlanan Cenk Tosun gelecek hafta ameliyat edilecektir" açıklamasını yaptı. Oyuncu ameliyat sonrası Everton sağlık ekibi kontrolünde tedavisini sürdürecek.

İlk maçında gol attı

Ocak 2018'de Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiliz ekibiyle 51 maça çıktı ve 10 gol attı. A Milli Takım formasıyla da 42 maça çıkan Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralandıktan sonra çıktığı ilk maçta Manchester City ağlarını havalandırmış ve karşılaşma da 2-2 sona ermişti.

''Güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın"

Milli futbolcu da sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı ve daha güçlü döneceğini savundu. Cenk Tosun açıklamasında, "Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.