Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği! Men cezası gelebilir

Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirirse, ağır bir cezayla karşı karşıya kalabilir.

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Süper Lig'de Şubat ayında çıktığı 5 maçta yalnızca 2 puan toplayabilen Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde takımın başında kimin geçeceği merak konusu olurken, dün Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde antrenman gerçekleşti.

Fenerbahçe, TFF talimatlarına göre şok bir gerçekle karşılaşıldı. Eğer Fenerbahçe takımın başında o ismi getirirse ağır bir cezayla karşılaşılabilir.

Tahir Kum: Talimat 'olamaz' diyor

Emre'nin antrenör olarak takımın başında sahaya çıkması 3. bir soruyu daha gündeme getirdi. Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum bu konuya açıklık getirdi: Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre bir futbolcu aynı zamanda teknik direktör olabilir mi? Cevap çok net: "O-la-maz"

Futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayamaz

O talimatın 9. Maddesi'nde de, "Bu talimatta belirtilen esaslar dışında hiç kimse, bir kulüpte bir teknik adamın görevini üstlenemez" denmiş. Bu kadar açık ve net. Geçtik, teknik adamlık lisansının veya kulüple imzalanan teknik direktörlük sözleşmesinin TFF'ye ibraz edilme zorunluluğunu, talimatta açıkça "Hiç kimse ilgili takımın statüsüne uygun kategorideki teknik adam lisansı, TFF'ye tescil edilmiş bir sözleşmesi olmaksızın, bir futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayamaz, yönetemez ve yönlendiremez" denmiş.

1 yıl hak mahrumiyeti

Ve hemen alt satırında da son noktayı koymuş: "Bu fıkra hükümlerini ihlal eden kişiler 1 yıl hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılır. Bu kişilerin mensubu olduğu kişilerin kulüplerine de Süper Lig için 100 bin TL para cezası verilir."

Mehmet Demirkol: Men cezasına kadar giden bir süreç var

Mehmet Demirkol ise konuyla ilgili yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı; ''Sanırım Fenerbahçe'nin açıklamasında bir yanlışlık yapıldı. Bu olamaz çünkü. Talimatlara aykırı bir durum. Bunun bilinmiyor olması mümkün değil. Bu bir dil sürçmesi herhalde. Bu yapılamaz, bunun sonucunda men cezasına kadar giden bir süreç var. Çünkü Erkan Zengin konusunda da benzer bir risk ortaya çıkmıştı Karagümrük'te. Erkan Zengin'in sözleşmesine son verilmişti.

Maç esnasında kalkıp direktif veremiyor

Emre Belözoğlu, tabii ki teknik kadro içinde yer alabilir ama resmen değil. Takımı hazırlıyor pozisyonunda da olamaz talimatlar gereğince. Maç esnasında kalkıp direktif veremiyor mesela.''