Mülteciler botları şişirip Yunanistan'a doğru yola çıktılar işte o anlar ilk kez görüntülendi

Yunanistan'a deniz yoluyla geçmek isteyen bir grup sığınmacının Bodrum sahilinde botlarını şişirip denize açıldığı anlar, kameralarca görüntülendi. İstanköy'e çok yakın konumdaki Fenerburnu Koyu'nda bekleyen sığınmacılar daha sonra yanlarında getirdikleri botları pompayla şişirdi. Yaklaşık 5 kişi kapasiteli iki ayrı bota 20'şer kişilik gruplar halinde binen sığınmacılar can yeleklerini de giydikten sonra tehlikeli yolculuklarına başladı.