Mert Müldür'e işkence! Askere çağrıldı tehdit edildi

Milli formayı resmi maçta bir türlü giyemeyen Mert Müldür’ün, Avusturya’da yaşadığı çile bitmezken genç futbolcuyu askere çağırıp tehdit ettiler.

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Futbol hayatına İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da başarıyla devam eden ve Avusturya’nın Viyana kentinde doğan Mert Müldür’ü geçtiğimiz aralık ayında tıpkı bizim gibi EURO 2020’de mücadele edecek Avusturya’nın hocası Franco Foda iki kez aramıştı. Foda, “Gel bizde oyna, seni kesin Avrupa Şampiyonası finallerinin kadrosuna çağıracağım” demişti.

''Çünkü ben türküm, Türk hissediyorum''

A Milli seviyede Türkiye için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hâlâ olan Mert ise Foda’ya, “teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim çocukluktan beri hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben türküm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor” cevabını vermişti.





Sakat olduğu için forma giyemedi

Teknik direktörümüz Şenol Güneş, EURO 2020 elemelerdeki son maçımız olan deplasmandaki Andorra karşılaşmasında Mert’i resmen a Milli yapacaktı. Ancak 20 yaşındaki savunma oyuncusu, sakatlığı sebebiyle yedek beklediği maçta forma giyemedi.





Mert, askere çağrıldı

Fanatik'in haberine göre; bunu fırsat bilen Avusturya ise işi Türkiye ile siyasi anlamda da krize yol açabilecek bir konuma doğru getirdi! Avusturya Futbol Federasyonu ile Avusturya Milli Savunma Bakanlığı adeta işbirliği yaptı ve bunun sonucunda Mert, askere çağrıldı.





İtirazı kabul edilmedi

18 ile 35 yaş arası erkeklerin 6 ay zorunlu askerlik görevinin bulunduğu ülkede genç oyuncumuz, kendisine gelen belge sonrası adeta şok oldu. Çok büyük bir baskı altında kalan Mert’in, “Sassuolo ile kontratım var ve sezonun ortasındayız” itirazı kabul edilmedi.

Sağ bek ve stoper bölgesinde oynayan Mert Müldür, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Mert Çetin'le birlikte ülkemizi İtalya Serie A'da temsil ediyor.



“Avusturya için oynarsan sorun kalmaz''

Askerlik yapmak istemeyenlerin 9 ay kamu hizmeti yapması seçeneği bile, “Başvuru zamanın zaten geçti” bahanesiyle kabul edilmeyen oyuncumuz için asıl çirkinlikler bundan sonra başladı, yetkililer, “Ancak Avusturya için oynarsan, bu sorun olmaktan çıkar ve askerliğini tecil ettiririz” teklifinde bulundu. Hatta Milli Savunma Bakanı’nın bile, “Avusturya için oynasın, her türlü kolaylığı sağlarız” ifadesini kullandığı öne sürüldü.

TFF'ye sığındı

İnsan haklarına son derece aykırı olan bu olay sebebiyle morali bir hayli bozulan Mert’in, yaşadıklarını hemen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile paylaştığı bildirildi. Kendilerini, ellerindeki askerlik kozu sebebiyle güçlü gören Avusturya tarafında olanları dikkatlice takip eden TFF’nin, Mert’e her türlü desteği vermek adına tüm imkanlarını seferber ettiği gelen haberler arasında yer alıyor.