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FA Cup'ta Kırmızı Şeytanlar çeyrek finalist

İNGİLTERE'de FA Cup'ta son çeyrek finalist Manchester Unıted oldu. Kırmızı şeytanlar Derby County'e konuk oldu. Karşılaşmadan 3-0'lık net bi galibiyetle ayrılan M.United, çeyrek finalde Norwich City ile karşılaşacak.

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Championship ekiplerinden Derby County'yi 3-0 mağlup eden
Manchester United, FA Cup'ta çeyrek finale yükselen son takım oldu. 

Manchester United, kupadaki 5'inci tur müsabakasında, Pride Park Stadı'nda Derby County'e konuk oldu.Kırmızı Şeytanlar, 33'üncü dakikada Luke Shaw, 41 ve 70'inci dakikalarda Odion İghalo'nun attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Manchester United, İngiltere Kupası çeyrek finalinde Norwich City'nin rakibi oldu.

FA Cup'ta çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;

 Sheffield United - Arsenal
 Newcastle United - Manchester City
 Norwich City - Manchester United
 Leicester City - Chelsea

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