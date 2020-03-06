Altın fiyatlarında yükseliş trendi! Yine zirveye oturdu

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ediyor. Güne 328 lira seviyesinden başlayan gram altın, gün içinde en yüksek 330 lira seviyesini görürken en düşük ise 326.1 liraya geriledi.

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Coronavirüsün hızla dünyaya yayılmaya başlaması, ticareti olumsuz etkilemesi ve ülkelerin büyüme verilerinde olumsuzluğa neden olacak olması altına olan talebi artırıyor.

Büyümeye olumsuz yansıyor

Coronavirüsün dünya üzerinde hızla yayılması, jeopolitik risklerin oluşması güvenli liman olarak tabir edilen altına yönelimi artırdı. Havacılık sektörünü olumsuz etkileyen coronavirüs dünya üzerindeki ticareti de yavaşlattı. Bunun da ülkelerin büyüme rakamlarına olumsuz yansıması bekleniyor.

Gram altın saat 07:46 itibarıyla 330 lira seviyesinden işlem gördü. Ons altın ise 1676 dolar seviyesinde.

Altında son durum

- Çeyrek altın: 531,55 Lira

- Yarım altın: 1.062,50 Lira

- Gram altın: 328,70 Lira

- Cumhuriyet altını: 2.186,00 Lira