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Adana'da işine gittiği sırada saldırıya uğradı başından vuruldu

ADANA'da akarkayıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen Hasan Erdemci, sabah işine gitmek için evinden çıktı. Demirci, evinin yakınlarında, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahla başından vurularak öldürüldü.

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Adana’da yaya olarak işe giderken uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan 45 yaşındaki Hasan Erdemci, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi 5527 Sokak’ta meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Hasan Erdemci, sabah işe gitmek için evden çıktı. Evinden birkaç yüz metre uzaklaşan Erdemci, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Başından vurulan Erdemci, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdemli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Emniyet güçleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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