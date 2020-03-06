Adalet Bakanlığı'ndan 8 Mart talimatı! Dikkat çekici 'Kadın tutuklular' kararı

Son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül talimat verdi. Buna göre 8 Mart'ta cezaevlerindeki kadın tutuklular açık görüşten yararlanacak.

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Adalet Bakanlığı'nın Cumhuriyet başsavcılıklarına genel bir talimat göndererek kadın hükümlü ve tutukluların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmesine imkan sağlanacağı duyuruldu.

Açık görüşten faydalanma imkanı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen talimata göre ceza infaz kurumlarında bulunan tüm kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüşten faydalanabilecek. Kadın tutuklu ve hükümlüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüşebilecek.

Detaylar şöyle:

Açık görüşten kapalı cezaevlerinde bulunan toplam 9 bini aşkın kadın hükümlü ve tutuklu faydalanacak. Açık görüşler yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak üzere 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.