Alex de Souza'dan Fenerbahçeliler heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı.

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Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan sürpriz bir hareket geldi.

Brezilyalı yıldız Alex, sosyal medya hesabından 2010-2011 şampiyonluğundan bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım binlerce beğeni alırken, "Alex, Fenerbahçe'ye mi geliyor" yorumlarına sebep oldu.

Samet de paylaştı

Alex'in ardından bir dönem Fenerbahçe'de tercümanlık yapan ve Brezilyalı yıldızın yakın dostu olan Samet Güzel'in de TBT adı altında yaptığı paylaşım Fenerbahçelilerin kafasında soru işareti oluşturdu.



