CHP'li Engin Özkoç'a büyük şok! Milletvekilliği düşebilir

Geçen günlerde CHP'li Engin Özkoç'un Erdoğan'la ilgili sözleri sonrası TBMM savaş alanına dönmüştü. Özkoç'la ilgili fezleke dün Meclis'e gönderildi. Özkoç'un, dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından 1 yıldan fazla ceza alması durumunda milletvekilliği de düşecek.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret etti. CHP'li Özkoç'un bu hakaretlerinin ardından Meclis Genel Kurulu karıştı, milletvekilleri tekme tokat birbirine girdi.Kavgada ağır darbeler alan Engin Özkoç'un kafasında ve yüzünde şişlikler oluştu.

Fezleke Meclis'te

Hakkında soruşturma açılan Engin Özkoç için düzenlenen fezleke de Meclis'e gönderildi.

Adalet bakanı: Konu meclis'in takdirindedir

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Farklı düşüncede, farklı kanaatte olabilirsiniz ama hiç kimsenin bir kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Hele seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na kimsenin hakaret etme hakkı yoktur. Türkiye, hukuk devletidir. Hele şu dönemde daha bir birliktelik içinde olmak hepimizin ortak beklentisi, duygusudur. Savcılık soruşturma başlatmıştır, doğal sonucu fezlekedir. Fezleke, Bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclis'in takdiri ve uhdesindedir." ifadelerini kullandı.AK Parti, Engin Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılması konusunda ısrarcı. MHP de buna destek veriyor.

Anayasa'nın 83. maddesi

Anayasa’nın 83. maddesine göre Özkoç’un dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplanacak.Meclis Genel Kurulu'nda salt çoğunluğun sağlanması durumunda dokunulmazlık kaldırılabilir.

1 yıldan fazla ceza alırsa...

Engin Özkoç, dokunulmazlığın kaldırılmasının ardından yargılanıp 1 yıldan fazla ceza alırsa, karar Meclis'te okunduktan sonra milletvekilliği de düşecek.