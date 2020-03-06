Kral Kupası'nda son finalist Athletic Bilbao oldu

İSPANYA KRAL KUPASI mücadelesinde yarı finalin son maçında Athletic Bilbao, Granada karşısında son dakikalarda bulduğu golle finale yükselen takım oldu. Bilbao ve Real Sociedad Kral Kupası'nı müzesine götürmek için finalde ter dökecek.

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Athletic Bilbao yarı finalde Granada'yı eleyerek, Real Sociedad'ın ardından

finale kaldı. Kral Kupası tarihinde ilk kez iki Bask takımı final oynayacak.

Kupanın yarı finalinin ilk maçında sahasında Granada'yı 1-0 yenen Athletic Bilbao, deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen, deplasman golü averajıyla finale adını yazdırdı.İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada 48. dakikada Carlos Fernandez ile öne geçen Granada, 76. dakikada German

Sanchez'in kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.

Granada'yı finalin dışına iten gol 81. dakikada geldi

Kral Kupası'nda 61 yıl sonra tarihindeki ikinci finali oynamaya çok yaklaşan Granada'nın hayalleri, 81. dakikada Athletic Bilbao'dan Yuri Berchiche'nin attığı golle suya düştü. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Athletic Bilbao, buna rağmen 38. kez Kral Kupası'nda finale kalmanın mutluluğunu yaşadı.

32 yıl sonra gelen final bileti

Tarihte Kral Kupası'nı Barcelona'nın (30) ardından 23 kez ile en fazla kazanan ikinci kulüp olan Athletic Bilbao, son olarak

2015 yılında final maçı oynamış ve Barcelona'ya 3-1 yenilmişti. Kupanın ilk finalisti olan Real Sociedad, yarı finalde 2. lig takımı Mirandes'i 2-1 ve 1-0 galibiyetlerle elemişti. Bu kupayı şimdiye kadar iki kez kazanan Real Sociedad cephesi de, 32 yıl aradan sonra finale kaldı.

İlk kez iki Bask takımı mücadele edecek

Kral Kupası tarihinde ilk kez iki Bask takımı finalde karşı karşıya gelirken, karşılaşma 18 Nisan'da Sevilla'daki Cartuja Stadı'nda oynanacak.

Öte yandan Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı, teknik direktör Diego Martinez'in tercihiyle maç kadrosuna alınmadı.