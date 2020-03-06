HABER /  GÜNCEL
ADV Büyük Koton indirimini kaçırmayın!

Hangi il kaç vekil çıkaracak? İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti

YSK, illerin nüfus sayısına göre seçim çevrelerini ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısını güncelledi. Buna göre Denizli, Kırşehir ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı birer azalırken, Antalya'nın 16 olan vekil sayısı 17'ye, İstanbul'un 98 olan vekil sayısı ise 100'e yükseldi

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nca 31 Aralık 2019 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen nüfus bilgilerine göre, seçim çevrelerini ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti.

Bazı illerin vekil sayısı değişti
Buna göre, Ankara ve İstanbul 3'er, Bursa ve İzmir 2'şer seçim bölgesine ayrıldı. Denizli, Kırşehir ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 1'er düşerken, İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Antalya'nın ise 1 arttı.

İstanbul'un vekil sayısı 100 oldu
600 Milletvekili koltuğu bulunan TBMM'de yapılan düzenlemenin ardından Antalya'nın 16 olan vekil sayısı 17'ye, İstanbul'un 98 olan vekil sayısı ise 100'e yükseldi. Vekil sayısı düşen illerde ise; Denizli'nin 7, Kırşehir'in 2, Tunceli'nin 1 oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Engin Özkoç'a büyük şok! Milletvekilliği düşebilir
Yerli otomobilin adresi resmiyet kazandı!Bursa Gemlik'te üretilecek
Adalet Bakanlığı'ndan 8 Mart talimatı! Dikkat çekici 'Kadın tutuklular' kararı
Meral Akşener’den Erdoğan’a 'liderler düzeyinde toplanalım' çağrısı
Erdoğan Moskova'da Rus bakana sordu! Şu anda Esad ile konuşuldu değil mi?
Kritik İdlib anlaşması sonrası dolarda son durum! Piyasalar rahatladı
ÖNCEKİ HABERLER
Cansel Özzengin kimdir kaç yaşında yeni hali nasıl?
Kral Kupası'nda son finalist Athletic Bilbao oldu
Batmanlı İdlib şehidin babası: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız
Mert Müldür'e işkence! Askere çağrıldı tehdit edildi
Alpay Özalan aslen nereli eşi Cansel Özzengin kimdir?
Alpay Özalan eşi Cansel Özzengin kimdir ne iş yapıyor?
Yorumlar 2 yorum