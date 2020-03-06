Fransa Kupası finalinde PSG'nin rakibi belli oldu

FRANSA KUPASI'nda final heyecanını yaşayacak iki takım belli oldu. Rennes'i kupada 2-1'lik skorla safdışı bırakan Saint-Etienne, finalde Fransa devi PSG ile karşılaşacak. Finalde doksan dakikanın düdüğü 25 nisan'da Stade de France'de çalınacak.

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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Kupası final maçında, Rennes'i 2-1 yenen Saint-Etienne ile karşılaşacak.

Saint-Etienne Geriden geldi final biletini aldı

Saint-Etienne, Fransa Kupası yarı final maçında Rennes'i ağırladı. Konuk takım, 33. dakikada M'Baye Niang'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Saint-Etienne ise 43. dakikada Timothee Kolodziejczak ve 90. dakikada Ryad Boudebouz'un attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Saint-Etienne 1982'den beri ilk final mücadelesine çıkacak

Saint-Etienne'nin taraftarları maçın bitmesiyle yeşil sahaya adeta akın etti. Sahayı dolduran taraftarlar finale çıkmanın sevincini yaşadı. Ligue 1'de küme düşmeme mücadelesi veren Saint-Etienne 1982'den bu yana ilk kez Fransa Kupası'nda finale yükseldi.

Final mücadelesi PSG-Saint-Etienne arasında

Final karşılaşması, 25 Nisan'da Stade de France'da Saint-Etienne ile çarşamba akşamı deplasmanda Olympique Lyon'u 5-1 yenen PSG arasında oynanacak.