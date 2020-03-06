Arsenal'den Orkun Kökçü için dudak uçuklatan rakam

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Orkun Kökçü için 23 milyon Sterlin'i gözden çıkardı.

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Mesut Özil'in yerine genç bir 10 numara arayan Arsenal, Feyenoord'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Orkun Kökçü'nün peşine düştü.

23 milyon poundu gözden çıkardı

Daily Mail'de yer alan habere göre, 19 yaşındaki Türk futbolcu için Arsenal'in 23 milyon poundu gözden çıkardığı ve Feyenoord'la görüşmelere başladığı ifade edildi.

Elden çıkarabilirler

Orkun ile yeni sözleşme imzalamak isteyen Hollandalı yöneticilerin ise Arsenal'in bu teklifi sonrası kulübün menfaatlerini gözeterek Orkun'un satışına onay verebilecekleri belirtildi.

Beşiktaş da ilgilenmişti

Öte yandan Orkun Kökçü için geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş da girişimde bulunmuştu. Ancak Feyenoord Kulübü, siyah-beyazlılardan yüksek bir bonservis beeli talep edince transfer suya düşmüştü.

9 gole katkı yaptı

Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki futbolcunun Feyenoord ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.