Levent Can kimdir son durumu doktorları açıkladı

Yer aldığı önemli projeler ile adını duyuran usta oyuncu Levent Can geçirdiği kalp krizi sonrası bugün yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Sevenlerini korkutan Can, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Vatanım Sensin, Ezel, Emret Komutanım ve Kavak Yelleri gibi projelerde yer alan 48 yaşındaki Levent Can kalp krizi geçirdi. İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncuya stent takıldı. Bir süre yoğun bakımda kalan Levent Can, bugün normal odaya alındı.

‘ENDİŞELENECEK DURUM ORTADAN KALKTI’

Can, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hepinizi meraklandırmış, üzmüşüm inanın böyle olsun istemezdim, ama laf aramızda ben de çok korkmuştum. Şimdi şükür iyiyim, endişelenecek durum ortadan kalktı, arayan, soran, merak eden herkese teşekkür ederim”

LEVENT CAN KİMDİR: 1971 yılında İstanbul'da doğan Levent Can, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fehmi Kuzuzade karakterini canlandırdı. Son, Hicran Yarası, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Rüzgarlı Bahçe, Kısmet Değilmiş ve Vatanım Sensin gibi popüler dizilerde de rol aldı. Daha sonra başrolünde Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı İçimdeki Fırtına dizisinde de Selim karakterini canlandırmıştır.