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Koronovirüs sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika ertelemesi

TÜRKİYE'de koronavirüs endişesi sebebiyle Dışişleri Bakanlığı bir son dakika kararı aldı. Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların ev sahipliğinde 27-29 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek forumu erteledi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların da katılacağı Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Dışişleri Bakanlığı tarafından corona virüsü nedeniyle ertelendi. 27-29 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan foruma, uluslararası kuruluş temsilcilerinin yanısıra, akademisyenler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının da katılması planlanıyordu.

Yeni tarih belli değil
Forumun ne zamana ertelendiği konusunda açıklama yapılmadı. Dışişleri Bakanlığı, erteleme açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Son dönemde yeni tip Corona virüsü (Covid-19) vakasının görüldüğü ülke sayısındaki artış nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgını ile ilgili derecelendirmesini ‘çok yüksek’ seviyesine çıkarmış;

Avrupa Birliği de risk seviyesini yükseltmiştir. Bu durum karşısında başta BM ve AB'nin düzenleyeceği uluslararası toplantılarla birlikte, geniş katılımlı kültürel, sportif ve ekonomik etkinlikler de iptal edilmekte veya ertelenmektedir.

Bu hususlar ışığında ülkemizde bir vakaya rastlanmamış olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler bağlamında Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili diğer makamların tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, Antalya Diplomasi Forumu’nun ileri bir tarihe ertelenmesi uygun bulunmuştur.

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